Galatasaray çalışmalarını Zürih'te sürdürüyor – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    çalışmalarını 'te sürdürüyor

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> çalışmalarını <a href="/index/zurih?id=e30b4aa3-6eb6-4e56-acab-ad31e809ba79" class="" rel="tag">Zürih</a>'te sürdürüyor

    , yeni sezon çalışmalarını kapsamında gittiği 'nin şehrinde ilk antrenmanını yaptı.

    yönetimindeki yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Açma germe hareketlerinin ardından antrenman yenileme koşusu ile devam etti. İdman soğuma hareketleriyle tamamlandı.
    1. 8.7.2018 16:55
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