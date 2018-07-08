Galatasaray çalışmalarını Zürih'te sürdürüyor
Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını kapsamında gittiği İsviçre'nin Zürih şehrinde ilk antrenmanını yaptı.
- 8.7.2018 16:55
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En az 3 isim bize gelecek
Toplam 1
Yorum
SAYGILAR ÖZKAN HOCA TFF NİN BAŞINA GETİRİLMESİ GEREKEN TEK DÜRÜST HOCA VE İNSAN.
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Maurico İsla
Toplam 2
Yorum
berlin bu adamı gelmeden bir kaç defa izlemiştim. Çok iyiydi bu ya. Gökhan gönül gibi birşeydi. ondan bile iyi olabilir. Fenere gelince bir şey olu
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Fenerbahçe, İstanbulspor ile berabere kaldı
Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu sene en büyük transfer yönetim ve genç oyuncular olacaktır. Alt yapıdaki gençleri kazanmaya odaklı oynarsak büyük kazanç olacaktır bu.
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