Biz parlatalım... – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Biz parlatalım...

    Biz parlatalım...
    Aslan, Kasımpaşalı Trezeguet'den vazgeçmiyor. Mısırlı oyuncu için veya takasında anlaşamayan yönetimin son olarak, "Trezeguet'yi bize kiralayın. Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp, yıldızını iyice parlatsın. Devre arasında şimdikinden çok daha iyi bir fiyata satarsınız" önerisi yaptığı bildirildi.
    1. 8.7.2018
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