Galatasaray, efsanesi Turgay Şeren'i unutmadı
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , efsanesi 'i unutmadı

    Galatasaray, efsanesi Turgay Şeren'i unutmadı

    , efsane kalecisi 'i vefatının ikinci yıl dönümü yayımladığı mesajla andı.

    Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan anma mesajında 'in hayat hikayesi ve başarıları paylaşılarak, şu ifadelere yer verildi:

    "Unutulmaz kalecimiz, kaptanımız, teknik direktörümüz ve efsanemiz Turgay Şeren'i aramızdan ayrılışının ikinci yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz."
    1. 7.7.2018 13:40
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