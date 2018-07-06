UEFA kararını açıklayabilir – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
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    UEFA kararını açıklayabilir

    UEFA kararını açıklayabilir

    'a mali soruşturmada UEFA'dan ceza gelmemiş ancak durumu yeniden incelemeye alınmıştı

    UEFA'nın bir süredir devam ettiği yeniden inceleme sonucunu bugün açıklaması bekleniyor. Verilecek kararın ardından sarı-kırmızılı ekibin resmi sitesinden sonucu duyurması bekleniyor.
    1. 6.7.2018
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