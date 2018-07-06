Tolga Ciğerci krizinde yeni boyut – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    krizinde yeni boyut

    Tolga Ciğerci krizinde yeni boyut

    'nin sözleşmesinde yer alan maddeye göre 5 hafta daha idmana çıkmazsa tek taraftlı olarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacak.

    'da krizi devam ediyor. Tolga'nın sözleşmesinde 6 hafta idmana çıkmazsa sarı-kırmızılı kulübün tek taraflı fesih hakkının olduğu öğrenildi. Galatasaray'da 2 milyon Euro garanti para kazanan Tolga Ciğerci yüksek yıllık ücreti nedeniyle teklif alamıyor. Tolga 5 hafta daha idmana çıkmazsa sarı-kırmızılı kulübün sözleşmeyi tazminatsız feshetme hakkı bulunuyor.
    1. 6.7.2018 09:37
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