Serdar'la gürleyecek
G.Saray yönetimi, küme düşen Osmanlı’nın kanat oyuncusu Serdar Gürler için bugün başkent ekibinin kapısını çalacak
İÇ transferde Ryan Donk ve Eray İşçan ile sözleşme uzatıp, Yuto Nagatomo'nun bonservisini alan Aslan, Muğdat Çelik'ten sonra gözünü Serdar Gürler'e dikti. Sarı-kırmızılıların, geçen sezonun sonlarına doğru performansını yükselten 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Beşiktaş ile yarıştığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ın dün Osmanlıspor ile bir görüşme yaptığı bildirildi.
13 GOL, 6 ASİSTİ VAR
Galatasaray yönetiminin ise bugün Ankara ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi. Futbola Fransız kulübü Sochaux altyapısında başlayan gurbetçi futbolcunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro. Geçen sezon Osmanlıspor formasıyla 33 maça çıkan Serdar, 13 kez fileleri sarsıp, 6 asist yapmıştı. Gürler etkili driplingleriyle ünlü.
13 GOL, 6 ASİSTİ VAR
Galatasaray yönetiminin ise bugün Ankara ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi. Futbola Fransız kulübü Sochaux altyapısında başlayan gurbetçi futbolcunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro. Geçen sezon Osmanlıspor formasıyla 33 maça çıkan Serdar, 13 kez fileleri sarsıp, 6 asist yapmıştı. Gürler etkili driplingleriyle ünlü.
- 6.7.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
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Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
Yorum
GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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