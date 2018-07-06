Serdar'la gürleyecek – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Serdar'la gürleyecek

    Serdar'la gürleyecek

    G.Saray yönetimi, küme düşen Osmanlı’nın kanat oyuncusu için bugün başkent ekibinin kapısını çalacak

    İÇ transferde ve Eray İşçan ile sözleşme uzatıp, Yuto Nagatomo'nun bonservisini alan Aslan, Muğdat Çelik'ten sonra gözünü Serdar Gürler'e dikti. Sarı-kırmızılıların, geçen sezonun sonlarına doğru performansını yükselten 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Beşiktaş ile yarıştığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ın dün Osmanlıspor ile bir görüşme yaptığı bildirildi.

    13 GOL, 6 ASİSTİ VAR
    Galatasaray yönetiminin ise bugün Ankara ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi. Futbola Fransız kulübü Sochaux altyapısında başlayan gurbetçi futbolcunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro. Geçen sezon Osmanlıspor formasıyla 33 maça çıkan Serdar, 13 kez fileleri sarsıp, 6 asist yapmıştı. Gürler etkili driplingleriyle ünlü.
    1. 6.7.2018
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