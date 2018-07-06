Muslera'dan Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Muslera'dan 'nin 2024 adaylığına destek

    Muslera'dan Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek

    Galatasaraylı file bekçisi , 'nin 2024 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği adaylığına destek oldu.

    Federasyonu'nun () 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapma adaylığı için oluşturduğu kampanya olan Share Together'ın () sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, deneyimli kalecinin sözlerine yer verildi.

    Türkiye ile ilgili düşüncelerini paylaşan Uruguaylı file bekçisi, "Türkiye, 2024 için hazır. Burada çok iyi stadyumlar, yaşamak için çok güzel şehirler var. Her şehrin kendine has özellikleri var. Bu özellikler Türkiye'yi daha güzel ve pozitif bir yer yapıyor. İnsanlar çok tutkulu ve samimi. Benim bebeğim burada doğdu. Bu yüzden Türkiye her zaman kalbimde olacak. Türkiye'de yaşamak muhteşem. Futbolu bıraktıktan sonra bile burada yaşamak istiyorum. Umarım EURO 2024'ün ev sahipliğini Türkiye alır" ifadelerini kullandı.

    Muslera, TFF'nin adaylık sloganı olan 'Birlikte Paylaşalım' sloganını kullanarak sözlerini noktaladı.

    1. 6.7.2018 15:07
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