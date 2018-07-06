Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına destek oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapma adaylığı için oluşturduğu kampanya olan Share Together'ın (Birlikte Paylaşalım) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, deneyimli kalecinin sözlerine yer verildi.
Türkiye ile ilgili düşüncelerini paylaşan Uruguaylı file bekçisi, "Türkiye, EURO 2024 için hazır. Burada çok iyi stadyumlar, yaşamak için çok güzel şehirler var. Her şehrin kendine has özellikleri var. Bu özellikler Türkiye'yi daha güzel ve pozitif bir yer yapıyor. İnsanlar çok tutkulu ve samimi. Benim bebeğim burada doğdu. Bu yüzden Türkiye her zaman kalbimde olacak. Türkiye'de yaşamak muhteşem. Futbolu bıraktıktan sonra bile burada yaşamak istiyorum. Umarım EURO 2024'ün ev sahipliğini Türkiye alır" ifadelerini kullandı.
Muslera, TFF'nin adaylık sloganı olan 'Birlikte Paylaşalım' sloganını kullanarak sözlerini noktaladı.
- 6.7.2018 15:07
-
Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
-
Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
-
Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
Yorum
GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
Muslera'dan Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.