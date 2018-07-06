Galatasaray için Vaisanen iddiası – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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HEPSİ
    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    için Vaisanen iddiası

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> için Vaisanen iddiası
    Spal'ın gözden çıkardığı 24 yaşındaki Finli stoper Sauli Vaisanen'le 'ın ilgilendiği ileri sürüldü. Lugano ve 'in de radarında olan 1.88 boyundaki futbolcunun bonservis ücretinin de oldukça ucuz olduğu belirtildi.
    1. 6.7.2018
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