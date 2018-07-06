Galatasaray için Vaisanen iddiası
Spal'ın gözden çıkardığı 24 yaşındaki Finli stoper Sauli Vaisanen'le Galatasaray'ın ilgilendiği ileri sürüldü. Lugano ve Hajduk Split'in de radarında olan 1.88 boyundaki futbolcunun bonservis ücretinin de oldukça ucuz olduğu belirtildi.
- 6.7.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
Toplam 2
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Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
Yorum
GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
Galatasaray için Vaisanen iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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