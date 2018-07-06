Fatih Terim mühendis gibi çalışıyor – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    mühendis gibi çalışıyor

    Fatih Terim mühendis gibi çalışıyor

    Tecrübeli çalıştırıcı, bir yandan takımı yeni sezona hazırlarken diğer yandan transferi takip ediyor. ’ya bildireceği 21 kişilik kadro için de titiz bir çalışma yürütüyor

    Galatasaray'da hazırlıkları çift antrenmanla devam ederken, Fatih Terim de yoğun bir mesai harcıyor. Tecrübeli çalıştırıcı bir yandan idmanlarda takımın başında yer alırken, artan zamanlarında ise transferdeki gelişmeleri takip ediyor. Gözden çıkarılan futbolcuların gitmeye yanaşmaması, UEFA'nın takibi ve baskısı sıkıntı yaratırken, çözüm için gözler hep Terim'e bakıyor.

    MÜHENDİS GİBİ HESAP YAPIYOR
    'ya bildirilecek oyuncu sayının 21'e inmesi de teknik heyeti oldukça zorluyor. 21 kişilik oyuncu listesinde 16 karma, 4 Türkiye'de yetişmiş oyuncu, 1 tane de alt yapıdan çıkan oyuncu mecburiyeti var. Ayrıca 3 de kaleci yer alması gerekiyor. Sezon içinde yaşanacak sakatlık ve ceza olasılıklarını da göz önüne alan , Şampiyonlar Ligi için belirleyeceği liste için de ciddi şekilde kafa yoruyor.

    LİNNES BANA LAZIM
    SERİE A ekiplerinden Chievo'nun Galatasaray'ın sağ beki Martin Linnes için yaptığı 2 milyon euro'luk teklif kabul edilmedi. Terim'in idman ciddiyetini, disiplinini ve performansını beğendiği Norveçli oyuncunun gidişine onay vermediği bildirildi.

    YÜKSEK ÜCRETLERİ SORUN
    Nagatomo'nun bonservis ücretini Cavanda'yı Liege'e satarak karşılayan Galatasaray, yeni bir için oyuncu satmak zorunda. Ancak Tolga, Eren, gibi isimler 1.5-2 milyon euro'yu bulan garanti ücretleri nedeniyle gitmeye yanaşmıyor. Belhanda, Feghouli gibi yıldızlara ise henüz yönetimi tatmin edecek ciddi bir teklif gelmediği öğrenildi.

    ?MESAiYE DEVAM
    Sarı-kırmızılılar, Florya'da dün de çift idmanla çalışmalarına devam etti. Terim yönetimindeki antrenmanlarda kuvvet yükleme hareketleri ile topla teknik ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

    Savaş ÇORLU
    1. 6.7.2018
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