Fatih Terim mühendis gibi çalışıyor
Tecrübeli çalıştırıcı, bir yandan takımı yeni sezona hazırlarken diğer yandan transferi takip ediyor. UEFA’ya bildireceği 21 kişilik kadro için de titiz bir çalışma yürütüyor
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları çift antrenmanla devam ederken, Fatih Terim de yoğun bir mesai harcıyor. Tecrübeli çalıştırıcı bir yandan idmanlarda takımın başında yer alırken, artan zamanlarında ise transferdeki gelişmeleri takip ediyor. Gözden çıkarılan futbolcuların gitmeye yanaşmaması, UEFA'nın Finansal Fair Play takibi ve baskısı sıkıntı yaratırken, çözüm için gözler hep Terim'e bakıyor.
MÜHENDİS GİBİ HESAP YAPIYOR
UEFA'ya bildirilecek oyuncu sayının 21'e inmesi de teknik heyeti oldukça zorluyor. 21 kişilik oyuncu listesinde 16 karma, 4 Türkiye'de yetişmiş oyuncu, 1 tane de alt yapıdan çıkan oyuncu mecburiyeti var. Ayrıca 3 de kaleci yer alması gerekiyor. Sezon içinde yaşanacak sakatlık ve ceza olasılıklarını da göz önüne alan Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için belirleyeceği liste için de ciddi şekilde kafa yoruyor.
LİNNES BANA LAZIM
SERİE A ekiplerinden Chievo'nun Galatasaray'ın sağ beki Martin Linnes için yaptığı 2 milyon euro'luk teklif kabul edilmedi. Terim'in idman ciddiyetini, disiplinini ve performansını beğendiği Norveçli oyuncunun gidişine onay vermediği bildirildi.
YÜKSEK ÜCRETLERİ SORUN
Nagatomo'nun bonservis ücretini Cavanda'yı Liege'e satarak karşılayan Galatasaray, yeni bir transfer için oyuncu satmak zorunda. Ancak Tolga, Eren, Tarık Çamdal gibi isimler 1.5-2 milyon euro'yu bulan garanti ücretleri nedeniyle gitmeye yanaşmıyor. Belhanda, Feghouli gibi yıldızlara ise henüz yönetimi tatmin edecek ciddi bir teklif gelmediği öğrenildi.
?MESAiYE DEVAM
Sarı-kırmızılılar, Florya'da dün de çift idmanla çalışmalarına devam etti. Terim yönetimindeki antrenmanlarda kuvvet yükleme hareketleri ile topla teknik ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Savaş ÇORLU
MÜHENDİS GİBİ HESAP YAPIYOR
UEFA'ya bildirilecek oyuncu sayının 21'e inmesi de teknik heyeti oldukça zorluyor. 21 kişilik oyuncu listesinde 16 karma, 4 Türkiye'de yetişmiş oyuncu, 1 tane de alt yapıdan çıkan oyuncu mecburiyeti var. Ayrıca 3 de kaleci yer alması gerekiyor. Sezon içinde yaşanacak sakatlık ve ceza olasılıklarını da göz önüne alan Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için belirleyeceği liste için de ciddi şekilde kafa yoruyor.
LİNNES BANA LAZIM
SERİE A ekiplerinden Chievo'nun Galatasaray'ın sağ beki Martin Linnes için yaptığı 2 milyon euro'luk teklif kabul edilmedi. Terim'in idman ciddiyetini, disiplinini ve performansını beğendiği Norveçli oyuncunun gidişine onay vermediği bildirildi.
YÜKSEK ÜCRETLERİ SORUN
Nagatomo'nun bonservis ücretini Cavanda'yı Liege'e satarak karşılayan Galatasaray, yeni bir transfer için oyuncu satmak zorunda. Ancak Tolga, Eren, Tarık Çamdal gibi isimler 1.5-2 milyon euro'yu bulan garanti ücretleri nedeniyle gitmeye yanaşmıyor. Belhanda, Feghouli gibi yıldızlara ise henüz yönetimi tatmin edecek ciddi bir teklif gelmediği öğrenildi.
?MESAiYE DEVAM
Sarı-kırmızılılar, Florya'da dün de çift idmanla çalışmalarına devam etti. Terim yönetimindeki antrenmanlarda kuvvet yükleme hareketleri ile topla teknik ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Savaş ÇORLU
- 6.7.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
Toplam 2
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Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
Yorum
GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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