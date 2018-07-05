UEFA, Galatasaray ile ilgili kararını yarın açıklıyor
Galatasaray'a mali soruşturmada UEFA'dan ceza gelmemiş ancak durumu yeniden incelemeye alınmıştı.
Galatasaray'a mali soruşturmada UEFA'dan ceza gelmemiş ancak durumu yeniden incelemeye alınmıştı. UEFA'nın bir süredir devam ettiği yeniden inceleme sonucunu yarın açıklaması bekleniyor. Resmi sitesinden duyuracak.
- 5.7.2018
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer için para arıyor
Toplam 2
Yorum
v para arıomus kım dedı sana ver diye donka okadar gene başlarsın falanca firaday diye almayın birşey
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Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Enda Çok şanslı bir adam yeryüzündeki en güzel takım ve bunun mimarı olan en iyi koçla çalışacak.
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma’ya Çin kancası!
Toplam 1
Yorum
Bence Eger rakamla dogrusa göndermel lazim 25-29 yasinda baska oyuncu gelsin
UEFA, Galatasaray ile ilgili kararını yarın açıklıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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