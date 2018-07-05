UEFA, Galatasaray ile ilgili kararını yarın açıklıyor – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , ile ilgili kararını yarın açıklıyor

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a>, <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> ile ilgili kararını yarın açıklıyor

    'a mali soruşturmada 'dan ceza gelmemiş ancak durumu yeniden incelemeye alınmıştı.

    'a mali soruşturmada 'dan ceza gelmemiş ancak durumu yeniden incelemeye alınmıştı. 'nın bir süredir devam ettiği yeniden inceleme sonucunu yarın açıklaması bekleniyor. Resmi sitesinden duyuracak.

    1. 5.7.2018
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