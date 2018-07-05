Tolga Ciğer'e kapılar kapandı – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Tolga Ciğer'e kapılar kapandı

    Tolga Ciğer'e kapılar kapandı

    Kadroda düşünülmeyen kayıplarda...

    Geçtiğimiz sezonun başında 3 milyon Euro bonservis bedeli ile edilen ve yıllık da 2 milyon Euro kazanan Ciğerci için artık G.Saray kapıları kapandı diyebiliriz. 'in kadroda düşünmediği oyuncu antrenmanlara katılmazken harıl harıl da takım arıyor. Ancak yönetim oyuncuyu bedelsiz bırakmaya yanaşmazken yıllık ücreti de transferinin üzerindeki önemli bir engel.
    1. 5.7.2018 10:28
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