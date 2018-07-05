Potada kura çekimi bugün – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Potada kura çekimi bugün

    Potada kura çekimi bugün
    G.Saray Erkek Basketbol Takımının EuroCup grubu bugün belli olacak. Kuralar 15.15'de çekilecek. Sarı-kırmızılılar, 2. torbada yer alıyor. Diğer Türk takımları TOFAŞ ve ise 4. torbada yer alıyor. 6'şarlı gruplarda ilk 4 sırayı alan takımlar TOP 16 turuna kalacak. Ardından 4'erli gruptan ilk 2 sıra üst tura çıkacak.
    1. 5.7.2018
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