Podolski'den Volkan Demirel paylaşımı
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
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    Kariyerine Japon ekibi Vissel Kobe'de devam eden Alman golcü , eski takımı 'ı unutamıyor. Golcü futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından Fenerbahçeli 'i kızdıracak bir paylaşımda bulundu. Alman yıldızın paylaşımında , yıldızları tabağına doğru döküyor.

    1. 5.7.2018 10:10
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