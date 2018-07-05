Podolski'den Volkan Demirel'e gönderme!
Kariyerine Japon ekibi Vissel Kobe'de devam eden Alman golcü Lukas Podolski, eski takımı Galatasaray'ı unutamıyor. Golcü futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından Fenerbahçeli Volkan Demirel'i kızdıracak bir paylaşımda bulundu. Alman yıldızın paylaşımında Volkan Demirel, yıldızları Galatasaray tabağına doğru döküyor.
- 5.7.2018 10:10
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