Muslera tek başına yeter – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Muslera tek başına yeter

    Muslera tek başına yeter

    , takım arkadaşı Muslera’yı övdü: “Eksiksiz bir kaleci. Umarım -Uruguay maçı penaltılara kalmaz çünkü o bizi tek başına eler”

    Galatasaray'ın gol kralı Bafetimbi , 'nda Uruguay formasıyla müthiş maçlar çıkaran takım arkadaşı 'yı övdü. -URUGUAY eşleşmesi öncesi "Sport + Football" kanalına konuşan 32 yaşındaki golcü oyuncu Horozların işinin çok zor olduğunu söyledi.

    BAFETİMBİ Gomis "Muslera eksiksiz bir kaleci. Karşı karşıya pozisyonlarda onu geçmek çok zor. Ben idmanlarda ona gol atmakta güçlük çekiyorum. Yan toplara fazla çıkmıyor. Karşıdan gelen şutlarda son ana kadar ayakları üzerinde kaldığı için çok dengeli. Ona gol atmak Fransa için hiç kolay olmayacak" diye konuştu. FRANSIZ forvet Gomis, maçın penaltılara kalmasını istemediğini de belirtti. Tecrübeli golcü, "Muslera, Fransa'yı tek başına durdurabilir. O çok deneyimli ve iyi bir kaleci" dedi.

    'URUGUAY'IN GİZLİ SİLAHI'
    'nın Lance Gazetesi, Uruguay'ın Dünya Kupası'ndaki görünmeyen kahramanının Galatasaraylı Fernando Muslera olduğunu yazdı. Haberde "Güçlü savunmanın arkasında güven veriyor. Ayaklarını da çok iyi kullanıyor. Uruguay'ın görünmeyen gizli silahı gibi" ifadelerini yer verildi.

    MONTEVIDEO'DA ÖZEL AYIN DÜZENLEDILER
    Uruguay'ın yarın Fransa ile oynayacağı maç öncesi başkent Montevideo'da bir kilisede ayin düzenlendi. 'ın başarısı için buluşan Uruguaylılar, Muslera ve arkadaşlarının zaferi için dua etti. Muslera'nın formunun devam etmesini dilediler.

    7 MAÇTA 1 GOL YEDİ
    Fernando Muslera, hazırlık aşamasından şu ana kadar 7 maça çıktı. Uruguay bu karşılaşmalarda sadece 1 gol yedi. Muslera'ya tek golü atan isim Portekiz forması giyen Beşiktaş'ın stoperi Pepe oldu.

    HAZIRLIK MAÇLARI
    Uruguay-Özbekistan: 3-0 Uruguay-Galler: 1-0 Uruguay-Çekya: 2-0

    GRUP MAÇLARI
    Uruguay-Mısır: 1-0 Uruguay-S.Arabistan: 1-0 Uruguay-Rusya: 3-0

    SON 16 TURU
    Uruguay-Portekiz: 2-1

    1. 5.7.2018
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