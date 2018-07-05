Maaşına onlar bile şaşırdı – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    onlar bile şaşırdı

    Maaşına onlar bile şaşırdı
    'un zamlı 1 milyon 895 bin euro'luk sözleşmesi 'da da haber oldu. Hollandalı futbolcunun 1+1'lik yeni kontratı için "Etkileyici bir maaş alacak. Kariyerinin sonuna yaklaşırken bu dolgun maaşla istediği her şeyi şeyi satın alabilir" yorumları yapıldı.
    1. 5.7.2018
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