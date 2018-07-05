Maaşına onlar bile şaşırdı
- 5.7.2018
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer için para arıyor
Toplam 2
Yorum
v para arıomus kım dedı sana ver diye donka okadar gene başlarsın falanca firaday diye almayın birşey
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Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Enda Çok şanslı bir adam yeryüzündeki en güzel takım ve bunun mimarı olan en iyi koçla çalışacak.
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma’ya Çin kancası!
Toplam 1
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Bence Eger rakamla dogrusa göndermel lazim 25-29 yasinda baska oyuncu gelsin
Maaşına onlar bile şaşırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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