İsmi Galatasaray ile anılan Aziz Behich için Bursaspor teklif gelmediğini açıkladı – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    İsmi ile anılan için teklif gelmediğini açıkladı

    İsmi <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a> ile anılan <a href="/index/aziz-behich?id=81590879-024c-4365-afa2-2e2e6d3ddb23" class="" rel="tag">Aziz Behich</a> için <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> teklif gelmediğini açıkladı

    Sarı-kırmızılı kulübün 'un sol kanat oyuncusu ile ilgilendiği iddia ediliyordu.

    Sarı-kırmızılı kulübün 'un sol kanat oyuncusu ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Timsahlarda yönetim ise Avustralyalı sol bek için hiçbir kulüpten teklif almadıklarını belirttiler. 'in gelecek sezon da yeşil-beyazlı formayı giyeceğini kaydettiler.

    CHİEVO'YA RET
    Öte yandan zaman zaman sol bekte de görev alan Martin Linnes'i , 'dan istedi. Serie A kulübü, Norveçli futbolcu için 2 milyon euro'luk bir teklif sundu. Ancak idman ciddiyetini, disiplinini ve performansını beğendiği Linnes'in gidişine onay vermedi. Yönetim de bunun üzerine 'ya "Satmıyoruz" yanıtını iletti.

    1. 5.7.2018
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