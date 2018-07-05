Sarı-kırmızılı kulübün Bursaspor'un sol kanat oyuncusu Aziz Behich ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Timsahlarda yönetim ise Avustralyalı sol bek için hiçbir kulüpten teklif almadıklarını belirttiler. Aziz Behich'in gelecek sezon da yeşil-beyazlı formayı giyeceğini kaydettiler.



CHİEVO'YA RET

Öte yandan zaman zaman sol bekte de görev alan Martin Linnes'i Chievo, Galatasaray'dan istedi. Serie A kulübü, Norveçli futbolcu için 2 milyon euro'luk bir teklif sundu. Ancak Fatih Terim idman ciddiyetini, disiplinini ve performansını beğendiği Linnes'in gidişine onay vermedi. Yönetim de bunun üzerine Chievo'ya "Satmıyoruz" yanıtını iletti.