İsmi Galatasaray ile anılan Aziz Behich için Bursaspor teklif gelmediğini açıkladı
Sarı-kırmızılı kulübün Bursaspor'un sol kanat oyuncusu Aziz Behich ile ilgilendiği iddia ediliyordu.
Sarı-kırmızılı kulübün Bursaspor'un sol kanat oyuncusu Aziz Behich ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Timsahlarda yönetim ise Avustralyalı sol bek için hiçbir kulüpten teklif almadıklarını belirttiler. Aziz Behich'in gelecek sezon da yeşil-beyazlı formayı giyeceğini kaydettiler.
CHİEVO'YA RET
Öte yandan zaman zaman sol bekte de görev alan Martin Linnes'i Chievo, Galatasaray'dan istedi. Serie A kulübü, Norveçli futbolcu için 2 milyon euro'luk bir teklif sundu. Ancak Fatih Terim idman ciddiyetini, disiplinini ve performansını beğendiği Linnes'in gidişine onay vermedi. Yönetim de bunun üzerine Chievo'ya "Satmıyoruz" yanıtını iletti.
- 5.7.2018
-
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer için para arıyor
Toplam 2
Yorum
v para arıomus kım dedı sana ver diye donka okadar gene başlarsın falanca firaday diye almayın birşey
-
Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Enda Çok şanslı bir adam yeryüzündeki en güzel takım ve bunun mimarı olan en iyi koçla çalışacak.
-
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma’ya Çin kancası!
Toplam 1
Yorum
Bence Eger rakamla dogrusa göndermel lazim 25-29 yasinda baska oyuncu gelsin
İsmi Galatasaray ile anılan Aziz Behich için Bursaspor teklif gelmediğini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.