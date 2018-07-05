Galatasaray'da Fatih Terim tempoyu artırıyor – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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HEPSİ
    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'da Fatih Terim tempoyu artırıyor

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da Fatih Terim tempoyu artırıyor

    hazırlıklarını sürdürüyor.

    hazırlıklarını sürdürüyor. Cimbom'da dün futbolculara performans testleri uygulandı. Sarı-kırmızılı oyuncular, hız, dayanıklılık ve birçok farklı faktörün olduğu performans denemelerine tabii tutuldu. Futbolcular depar attılar, en yukarı zıplamaya çalıştılar, güç testleriyle hazırlıklarını sürdürdüler.

    1. 5.7.2018
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