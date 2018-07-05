Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Cimbom'da dün futbolculara performans testleri uygulandı. Sarı-kırmızılı oyuncular, hız, dayanıklılık ve birçok farklı faktörün olduğu performans denemelerine tabii tutuldu. Futbolcular depar attılar, en yukarı zıplamaya çalıştılar, güç testleriyle hazırlıklarını sürdürdüler.