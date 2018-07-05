Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer için para arıyor

Başkan Mustafa Cengiz mali açıdan rahatlamak için acil para arayışında. Cengiz yöneticilerden ya ellerini taşın altına sokmalarını ya da sponsor bulmalarını istedi. Şu anda kulübe sıcak para girişi sadece taraftarın aldığı loca, VIP koltuklar ve kombinelerden geliyor.



GÖZLER ARSENAL VE CHELSEA'DE

Başkan Mustafa Cengiz, "Arsenal ve Chelsea ile iyi ilişkilerimiz var" dedi. Bu sözler üzerine Cimbom'un bu iki takımın kadrosunda düşünmediği oyuncular ile görüşeceği kaydedildi.