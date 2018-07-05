Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer için para arıyor – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Başkanı transfer için para arıyor

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer için para arıyor

    Başkan mali açıdan rahatlamak için acil para arayışında.

    Başkan mali açıdan rahatlamak için acil para arayışında. Cengiz yöneticilerden ya ellerini taşın altına sokmalarını ya da sponsor bulmalarını istedi. Şu anda kulübe sıcak para girişi sadece taraftarın aldığı loca, VIP koltuklar ve kombinelerden geliyor.

    GÖZLER ARSENAL VE CHELSEA'DE
    Başkan Mustafa Cengiz, " ve ile iyi ilişkilerimiz var" dedi. Bu sözler üzerine Cimbom'un bu iki takımın kadrosunda düşünmediği oyuncular ile görüşeceği kaydedildi.

    1. 5.7.2018
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