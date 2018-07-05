Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer için para arıyor
Başkan Mustafa Cengiz mali açıdan rahatlamak için acil para arayışında.
Başkan Mustafa Cengiz mali açıdan rahatlamak için acil para arayışında. Cengiz yöneticilerden ya ellerini taşın altına sokmalarını ya da sponsor bulmalarını istedi. Şu anda kulübe sıcak para girişi sadece taraftarın aldığı loca, VIP koltuklar ve kombinelerden geliyor.
GÖZLER ARSENAL VE CHELSEA'DE
Başkan Mustafa Cengiz, "Arsenal ve Chelsea ile iyi ilişkilerimiz var" dedi. Bu sözler üzerine Cimbom'un bu iki takımın kadrosunda düşünmediği oyuncular ile görüşeceği kaydedildi.
- 5.7.2018
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer için para arıyor
Toplam 2
Yorum
v para arıomus kım dedı sana ver diye donka okadar gene başlarsın falanca firaday diye almayın birşey
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Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Enda Çok şanslı bir adam yeryüzündeki en güzel takım ve bunun mimarı olan en iyi koçla çalışacak.
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma’ya Çin kancası!
Toplam 1
Yorum
Bence Eger rakamla dogrusa göndermel lazim 25-29 yasinda baska oyuncu gelsin
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