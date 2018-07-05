Bayraktar gönderildi – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Bayraktar gönderildi

    Bayraktar gönderildi
    Yeni sezon öncesi Florya'da yapılanma sürüyor. Eski başkan döneminde altyapının başına getirilen ile yollar ayrıldı. Cimbom'da teknik direktör geçmişte birlikte çalıştığı isimlerden yeni bir ekip kurulmasını istiyor.
    1. 5.7.2018
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