Yaz temizliği – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Yaz temizliği

    Yaz temizliği

    Sözleşmeleri sona eren Eray, Yasin, Koray, Hakan Carrasso ve Latovlevici gidince Cimbom’un eli 5 milyon euro rahatladı. Eren ve Tolga da sırada

    G.Saray bir yandan ile yapılan FFP anlaşmasına uymaya çalışıyor diğer taraftan da bu sezon düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırarak kadro temizliği gerçekleştiriliyor. Teknik direktör 'in raporu doğrultusunda , , Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Hakan ve Carrasso ile yeni sözleşme yapılmamıştı. Bu oyuncular ile yolların ayrılmasıyla birlikte sarı-kırmızılıların eli, 5 milyon euro'yu bulan bir rakam kadar rahatladı. Terim, sakatlık bahanesini öne sürerek henüz idmanlara katılmayan 'nin de kesin olarak gitmesini istiyor. Uygun bir kulüp bulunursa 'un da ayrılmasına sıcak bakıyor. Bu iki oyuncu da başka takımlara transfer olursa toplamda 10 milyon euro'luk bir kaynak oluşturulacak.

    Savaş ÇORLU
    1. 4.7.2018
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