Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları çift idmanla sürdü – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
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    'da hazırlıkları çift idmanla sürdü

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/yeni-sezon?id=e5271c99-c22c-49fc-a1ca-c40661e0bbc5" class="" rel="tag">yeni sezon</a> hazırlıkları çift idmanla sürdü

    2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdüren , günü çift antrenmanla tamamladı.

    'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanların ilkine dinamik ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde performans testleri üzerinde duruldu. Testler kapsamında oyunculara 10 metre sprint ve sürat, 30 metre sprint ve sürat, dikey sıçrama ve yatay sıçrama testleri uygulandı.

    Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki akşam idmanına ise core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde 10'a 10 oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Akşam antrenmanı, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Bu arada 'nin antrenmanlarda yer almadığı bildirildi.

    Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

    1. 4.7.2018 20:12
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