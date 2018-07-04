Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları çift idmanla sürdü
2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanların ilkine dinamik ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde performans testleri üzerinde duruldu. Testler kapsamında oyunculara 10 metre sprint ve sürat, 30 metre sprint ve sürat, dikey sıçrama ve yatay sıçrama testleri uygulandı.
Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki akşam idmanına ise core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde 10'a 10 oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Akşam antrenmanı, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Bu arada Tolga Ciğerci'nin antrenmanlarda yer almadığı bildirildi.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
- 4.7.2018 20:12
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Yorum
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Toplam 14
Yorum
aykut... Aykut ile cocu'nun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek fark aykuta karşı oluşuturulmuş ön yargı idi. Hem aykuta bir yere gitmebekle denmiş
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Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
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