Galatasaray, İsviçre kampında 3 hazırlık maçı oynayacak – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , kampında 3 hazırlık maçı oynayacak

    Galatasaray, İsviçre kampında 3 hazırlık maçı oynayacak

    Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 7-21 Temmuz tarihlerinde 'de yapacağı kamp süresince 3 özel müsabaka oynayacak.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın Zürih kentinde gerçekleştirilecek ilk bölümünde, 13 Temmuz Cuma günü rakibin daha sonra açıklanacağı bir hazırlık karşılaşması oynanacak.

    , kampın Montrö kentindeki ikinci bölümünde ise 18 Temmuz Çarşamba günü ekibi PSV, 21 Temmuz Cumartesi günü de temsilcisi ile özel maçta karşı karşıya gelecek.


    1. 4.7.2018 21:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray, İsviçre kampında 3 hazırlık maçı oynayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN