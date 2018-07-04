Galatasaray, İsviçre kampında 3 hazırlık maçı oynayacak
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 7-21 Temmuz tarihlerinde İsviçre'de yapacağı kamp süresince 3 özel müsabaka oynayacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın Zürih kentinde gerçekleştirilecek ilk bölümünde, 13 Temmuz Cuma günü rakibin daha sonra açıklanacağı bir hazırlık karşılaşması oynanacak.
Galatasaray, kampın Montrö kentindeki ikinci bölümünde ise 18 Temmuz Çarşamba günü Hollanda ekibi PSV, 21 Temmuz Cumartesi günü de İspanya temsilcisi Valencia ile özel maçta karşı karşıya gelecek.
- 4.7.2018 21:46
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Yorum
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Yorum
aykut... Aykut ile cocu'nun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek fark aykuta karşı oluşuturulmuş ön yargı idi. Hem aykuta bir yere gitmebekle denmiş
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Abdürrahim Albayrak İngiltere'den eli boş dönüyor
Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
Galatasaray, İsviçre kampında 3 hazırlık maçı oynayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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