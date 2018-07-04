Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    çalışmalarını sürdürüyor

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> çalışmalarını sürdürüyor

    hazırlıklarını sürdüren , günün ilk idmanını yaptı.

    , 'nde gözetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların günün ilk antrenmanında futbolculara performans testleri uygulandığı belirtildi.

    , hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 4.7.2018 15:53
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