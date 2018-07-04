Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, günün ilk idmanını yaptı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 4.7.2018 15:53
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Fenerbahçe Galatasaray'a yaklaşıyor
Toplam 3
Yorum
FB ZATEN GALATASARAYDAN ÜSTÜN KOÇLA FUTBOLDADA PATLAMA OLACAK FENERBAHÇE HER ALANDA DÜNYA LİDERİ OLACAK
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Gürcan Bilgiç: UEFA Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak
Toplam 14
Yorum
aykut... Aykut ile cocu'nun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek fark aykuta karşı oluşuturulmuş ön yargı idi. Hem aykuta bir yere gitmebekle denmiş
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Abdürrahim Albayrak İngiltere'den eli boş dönüyor
Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
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