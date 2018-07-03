Tolga Ciğerci'nin sakatlığı psikolojik – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'nin sakatlığı psikolojik

    Tolga Ciğerci'nin sakatlığı psikolojik

    Önce tribünle arası açıldı, sonra “Sakatım” diyerek idmanlara çıkmadı. yeni sezon hazırlıklarında da sakatlığını bahane edince ’deki kredisi de tükendi. Tudor’un prensinin sonu, Kadıköy’deki mutlak golü kaçırmasıyla başladı

    Galatasaray resmi internet sitesinde "Sağ ayak başparmağındaki ağrılarının devam ettiğini öne sürerek antrenmana katılmadı" denilen kendi ipini kendi çekti. İşte geçen sezon başlayan olayların perde arkası: Dinamizmiyle Tudor'un prensi olan Tolga, pas oyunundaki başarısızlığı yüzünden 'in gözüne giremedi. Terim, Tolga'ya maçların ikinci yarısında şans verdi. 17 Mart'ta Kadıköy'deki F.Bahçe derbisinde sonradan giren oyuncu kaçırdığı golle takımını galibiyetten etti. Taraftarın büyük tepki gösterdiği Tolga "Sakatım" diyerek idmanlara çıkmamaya başladı.



    2 MİLYON EURO KAZANIYOR
    G.Saray, 18 Nisan'da Akhisar'a 2-0 yenilip kupaya veda ederken 54 dakika sahada kalan Tolga tribünler tarafından yuhalandı. 3 gün sonraki Alanya deplasmanına yine ağrılarını gerekçe göstererek gitmeyen Tolga hem sağlık heyetini hem de teknik heyeti sakatlığına inandıramadı. 400 bin Euro kazandığı Hertha Berlin'den G.Saray'a 2 milyon Euro'ya imza atan Tolga "Küstüm oynamıyorum" demeye yeni sezon hazırlıklarında da devam etti. Ve sabrı taşan Terim, Tolga'yı sildi.

    (SABAH)
    1. 3.7.2018
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