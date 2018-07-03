Tolga Ciğerci'nin sakatlığı psikolojik
Önce tribünle arası açıldı, sonra “Sakatım” diyerek idmanlara çıkmadı. Tolga Ciğerci yeni sezon hazırlıklarında da sakatlığını bahane edince Fatih Terim’deki kredisi de tükendi. Tudor’un prensinin sonu, Kadıköy’deki mutlak golü kaçırmasıyla başladı
2 MİLYON EURO KAZANIYOR
G.Saray, 18 Nisan'da Akhisar'a 2-0 yenilip kupaya veda ederken 54 dakika sahada kalan Tolga tribünler tarafından yuhalandı. 3 gün sonraki Alanya deplasmanına yine ağrılarını gerekçe göstererek gitmeyen Tolga hem sağlık heyetini hem de teknik heyeti sakatlığına inandıramadı. 400 bin Euro kazandığı Hertha Berlin'den G.Saray'a 2 milyon Euro'ya imza atan Tolga "Küstüm oynamıyorum" demeye yeni sezon hazırlıklarında da devam etti. Ve sabrı taşan Terim, Tolga'yı sildi.
(SABAH)
- 3.7.2018
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Negredo sınıfta kaldı
Toplam 2
Yorum
YAZIK Sezonun ilk yarisini sayma, Cenk vardi. Ikinci yarida Love'u transfer ederk Negredo'ya güven verilmdi. simdide küstürüp bosa para verilecek
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Tolga Ciğerci'nin sakatlığı psikolojik
Toplam 6
Yorum
Ne yazık ki Fatih Terim değerlendiremedi. Akhisar kupa maçında Fernando daha kötü oynamasına rağmen yabancı olmadığı için Tolga'nın ipi çekildi.
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Galatasaray'da sola ilk aday: Diego Laxalt
Toplam 3
Yorum
Attan inip eşeğe binmek rodrigues Avrupa'da oynasa en az 30-35m avrodan kapı açılır. Laxalt sadece çalışkan bi topçu, ekstra bi özelliği yok. Belhanda'yı satın.
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