Japon büyükelçiden G.Saray'a telefon! Nagatomo...

Habertürk Spor'un haberine göre; Yuto Nagatomo'nun yeniden G.Saray'a imza atmasına taraftarlar kadar Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yı da sevince boğdu.

Başkan Mustafa Cengiz'in, 'Sık sık konuşuyoruz' dediği Mijayima, Japon sol bekin yeniden G.Saray'a gelmesinin kendisini çok mutlu ettiğini başkana iletti. Başkan ise "Ben de Nagatomo gibi disiplinli bir oyuncunun takımımızda olmasından dolayı çok mutluyum" cevabını verdi.





