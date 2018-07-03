Japon büyükelçiden G.Saray'a telefon! Nagatomo... – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Japon büyükelçiden G.Saray'a telefon! Nagatomo...

    Japon büyükelçiden G.Saray'a telefon! Nagatomo...

    ’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, 'ın Nagatomo'nun bonservisini almasıyla ilgili çok mutlu olduğunu başkan 'e iletti.

    Habertürk Spor'un haberine göre; Yuto Nagatomo'nun yeniden G.Saray'a imza atmasına taraftarlar kadar 'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yı da sevince boğdu.

    Başkan 'in, 'Sık sık konuşuyoruz' dediği Mijayima, Japon sol bekin yeniden G.Saray'a gelmesinin kendisini çok mutlu ettiğini başkana iletti. Başkan ise "Ben de Nagatomo gibi disiplinli bir oyuncunun takımımızda olmasından dolayı çok mutluyum" cevabını verdi.


    1. 3.7.2018 10:41
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