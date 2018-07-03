Japon büyükelçiden G.Saray'a telefon! Nagatomo...
Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Galatasaray'ın Nagatomo'nun bonservisini almasıyla ilgili çok mutlu olduğunu başkan Mustafa Cengiz'e iletti.
Habertürk Spor'un haberine göre; Yuto Nagatomo'nun yeniden G.Saray'a imza atmasına taraftarlar kadar Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yı da sevince boğdu.
Başkan Mustafa Cengiz'in, 'Sık sık konuşuyoruz' dediği Mijayima, Japon sol bekin yeniden G.Saray'a gelmesinin kendisini çok mutlu ettiğini başkana iletti. Başkan ise "Ben de Nagatomo gibi disiplinli bir oyuncunun takımımızda olmasından dolayı çok mutluyum" cevabını verdi.
- 3.7.2018 10:41
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Negredo sınıfta kaldı
Toplam 2
Yorum
YAZIK Sezonun ilk yarisini sayma, Cenk vardi. Ikinci yarida Love'u transfer ederk Negredo'ya güven verilmdi. simdide küstürüp bosa para verilecek
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Tolga Ciğerci'nin sakatlığı psikolojik
Toplam 6
Yorum
Ne yazık ki Fatih Terim değerlendiremedi. Akhisar kupa maçında Fernando daha kötü oynamasına rağmen yabancı olmadığı için Tolga'nın ipi çekildi.
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Galatasaray'da sola ilk aday: Diego Laxalt
Toplam 3
Yorum
Attan inip eşeğe binmek rodrigues Avrupa'da oynasa en az 30-35m avrodan kapı açılır. Laxalt sadece çalışkan bi topçu, ekstra bi özelliği yok. Belhanda'yı satın.
Japon büyükelçiden G.Saray'a telefon! Nagatomo... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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