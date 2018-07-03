Galatasaray'ın yeni transferi Muğdat Çelik takımla çabuk kaynaştı – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Galatasaray'ın transferi takımla çabuk kaynaştı

    Galatasaray'ın yeni transferi Muğdat Çelik takımla çabuk kaynaştı

    , 'ya çabuk ısındı.

    , 'ya çabuk ısındı. 28 yaşındaki oyuncu antrenmanlarda hırsıyla dikkat çekerken, takım arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaşması teknik heyeti sevindiriyor. Muğdat Çelik, hedefinin ilk 11'de forma giymek olduğunu söyledi.

    1. 3.7.2018
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