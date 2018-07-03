Galatasaray'ın yeni transferi Muğdat Çelik takımla çabuk kaynaştı
Yeni transfer Muğdat Çelik, Florya'ya çabuk ısındı.
Yeni transfer Muğdat Çelik, Florya'ya çabuk ısındı. 28 yaşındaki oyuncu antrenmanlarda hırsıyla dikkat çekerken, takım arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaşması teknik heyeti sevindiriyor. Muğdat Çelik, hedefinin ilk 11'de forma giymek olduğunu söyledi.
- 3.7.2018
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Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
Galatasaray'ın yeni transferi Muğdat Çelik takımla çabuk kaynaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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