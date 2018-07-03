Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları yüksek tempoda devam ediyor – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'da hazırlıkları yüksek tempoda devam ediyor

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/yeni-sezon?id=e5271c99-c22c-49fc-a1ca-c40661e0bbc5" class="" rel="tag">yeni sezon</a> hazırlıkları yüksek tempoda devam ediyor

    Sarı-kırmızılılar dün de çift antrenman yaptı. Terim yönetimindeki idmanlarda oyuncular güç artırıcı programların yanı sıra topla teknik çalışmalar gerçekleştirdi

    , hazırlıklarına 'nde çift antrenmanla devam etti. Teknik direktör yönetimindeki günün ilk çalışmasında sarı- kırmızılılar hareket gelişimi üzerinde durdu. Koşu çalışmalarıyla devam eden antrenmanın sonunda topla birlikte teknik çalışma gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde yapılan günün ikinci çalışmasında ise kuvvet ve dayanıklılığa yönelik program uygulandı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.

    FERNANDO VE MAİCON START ALDI
    Brezilyalı oyuncular ile da dün takıma katılarak çalışmalara başladı. İkili sağlık kontrollerinden geçtikten sonra antrenmana çıktılar. Terim'in iki sambacıya özel izin verdiği öğrenildi.

    TOLGA'NIN BİLETİ KESİLDİ
    Ayak parmağındaki sakatlığı öne sürerek 4 gündür idmanlara çıkmayan gözden çıkarıldı. Kampa götürülmeyecek olan gurbetçi ön liberonun menajerinden kulüp bulması istendi.

    1. 3.7.2018
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