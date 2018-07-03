Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları yüksek tempoda devam ediyor
Sarı-kırmızılılar dün de çift antrenman yaptı. Terim yönetimindeki idmanlarda oyuncular güç artırıcı programların yanı sıra topla teknik çalışmalar gerçekleştirdi
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çift antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki günün ilk çalışmasında sarı- kırmızılılar hareket gelişimi üzerinde durdu. Koşu çalışmalarıyla devam eden antrenmanın sonunda topla birlikte teknik çalışma gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde yapılan günün ikinci çalışmasında ise kuvvet ve dayanıklılığa yönelik program uygulandı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.
FERNANDO VE MAİCON START ALDI
Brezilyalı oyuncular Maicon ile Fernando da dün takıma katılarak çalışmalara başladı. İkili sağlık kontrollerinden geçtikten sonra antrenmana çıktılar. Terim'in iki sambacıya özel izin verdiği öğrenildi.
TOLGA'NIN BİLETİ KESİLDİ
Ayak parmağındaki sakatlığı öne sürerek 4 gündür idmanlara çıkmayan Tolga Ciğerci gözden çıkarıldı. Kampa götürülmeyecek olan gurbetçi ön liberonun menajerinden kulüp bulması istendi.
- 3.7.2018
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Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları yüksek tempoda devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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