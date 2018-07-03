Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çift antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki günün ilk çalışmasında sarı- kırmızılılar hareket gelişimi üzerinde durdu. Koşu çalışmalarıyla devam eden antrenmanın sonunda topla birlikte teknik çalışma gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde yapılan günün ikinci çalışmasında ise kuvvet ve dayanıklılığa yönelik program uygulandı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.



FERNANDO VE MAİCON START ALDI

Brezilyalı oyuncular Maicon ile Fernando da dün takıma katılarak çalışmalara başladı. İkili sağlık kontrollerinden geçtikten sonra antrenmana çıktılar. Terim'in iki sambacıya özel izin verdiği öğrenildi.



TOLGA'NIN BİLETİ KESİLDİ

Ayak parmağındaki sakatlığı öne sürerek 4 gündür idmanlara çıkmayan Tolga Ciğerci gözden çıkarıldı. Kampa götürülmeyecek olan gurbetçi ön liberonun menajerinden kulüp bulması istendi.