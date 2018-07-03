Galatasaray'a Cavanda piyangosu! Transfer KAP'a bildirildi – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'a Cavanda piyangosu! 'a bildirildi

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a Cavanda piyangosu! <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">Transfer</a> <a href="/index/kap?id=99582418-3bf5-409c-8780-b2d63f27d012" class="" rel="tag">KAP</a>'a bildirildi

    'da beklentileri karşılayamayan Belçikalı sağ bek Cavanda'nın 2 milyon 400 bin euro bonservis bedeliyle geçtiğmiz sezon kiralık olarak oynadığı Standard Liege’e satıldığı açıklandı

    , Cavanda'nın 2.4 milyon euro'ya Standard Liege'e olduğunu açıkladı.

    Sarı-kırmızılılar'dan Borsa İstanbul'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Luis Pedro Cavanda'nın transferi konusunda Standard de Liege kulübü ile net 2.400.000 Euro tutarı karşılığında anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

    1. 2.7.2018 21:43
    2. Güncelleme: 3.7.2018 06:21
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