Galatasaray'a Cavanda piyangosu! Transfer KAP'a bildirildi
Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Belçikalı sağ bek Cavanda'nın 2 milyon 400 bin euro bonservis bedeliyle geçtiğmiz sezon kiralık olarak oynadığı Standard Liege’e satıldığı açıklandı
Galatasaray, Cavanda'nın 2.4 milyon euro'ya Standard Liege'e transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-kırmızılılar'dan Borsa İstanbul'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Luis Pedro Cavanda'nın transferi konusunda Standard de Liege kulübü ile net 2.400.000 Euro transfer tutarı karşılığında anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.
- 2.7.2018 21:43
- Güncelleme: 3.7.2018 06:21
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Negredo sınıfta kaldı
Toplam 2
Yorum
YAZIK Sezonun ilk yarisini sayma, Cenk vardi. Ikinci yarida Love'u transfer ederk Negredo'ya güven verilmdi. simdide küstürüp bosa para verilecek
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Tolga Ciğerci'nin sakatlığı psikolojik
Toplam 6
Yorum
Ne yazık ki Fatih Terim değerlendiremedi. Akhisar kupa maçında Fernando daha kötü oynamasına rağmen yabancı olmadığı için Tolga'nın ipi çekildi.
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Galatasaray'da sola ilk aday: Diego Laxalt
Toplam 3
Yorum
Attan inip eşeğe binmek rodrigues Avrupa'da oynasa en az 30-35m avrodan kapı açılır. Laxalt sadece çalışkan bi topçu, ekstra bi özelliği yok. Belhanda'yı satın.
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