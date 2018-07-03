Galatasaray, Cavanda'nın 2.4 milyon euro'ya Standard Liege'e transfer olduğunu açıkladı.



Sarı-kırmızılılar'dan Borsa İstanbul'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Luis Pedro Cavanda'nın transferi konusunda Standard de Liege kulübü ile net 2.400.000 Euro transfer tutarı karşılığında anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.