Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Trezeguet krizi

Trezeguet'de taktik savaşı yaşanıyor. Mısırlı yıldızla 1.8 milyon euro'ya anlaşan G.Saray, 5 milyon euro bonservis isteyen Paşa'yı takasa zorluyor. Önerilen oyuncular ise Tolga ve Eren. Paşa buna tepki gösterince 'Trezeguet gündemimizde yok' açıklaması geldi.



'HABER BEKLE'

G.Saray'ın, Dünya Kupası'nın ardından tatile çıkan Trezeguet'ye, "Sen tatilini yap, bizden haber bekle. Bonservis konusunu çözünce bu işi bitireceğiz" garantisi verdiği ileri sürüldü. Mısırlı sol açığın, İnter'in teklifini de Galatasaray için beklemeye aldığı belirtildi.