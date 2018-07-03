Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Trezeguet krizi
Trezeguet'de taktik savaşı yaşanıyor.
Trezeguet'de taktik savaşı yaşanıyor. Mısırlı yıldızla 1.8 milyon euro'ya anlaşan G.Saray, 5 milyon euro bonservis isteyen Paşa'yı takasa zorluyor. Önerilen oyuncular ise Tolga ve Eren. Paşa buna tepki gösterince 'Trezeguet gündemimizde yok' açıklaması geldi.
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G.Saray'ın, Dünya Kupası'nın ardından tatile çıkan Trezeguet'ye, "Sen tatilini yap, bizden haber bekle. Bonservis konusunu çözünce bu işi bitireceğiz" garantisi verdiği ileri sürüldü. Mısırlı sol açığın, İnter'in teklifini de Galatasaray için beklemeye aldığı belirtildi.
- 3.7.2018
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Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Trezeguet krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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