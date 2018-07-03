Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Trezeguet krizi – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ile arasında Trezeguet krizi

    Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Trezeguet krizi

    de taktik savaşı yaşanıyor.

    de taktik savaşı yaşanıyor. Mısırlı yıldızla 1.8 milyon euro'ya anlaşan G.Saray, 5 milyon euro bonservis isteyen Paşa'yı takasa zorluyor. Önerilen oyuncular ise Tolga ve Eren. Paşa buna tepki gösterince 'Trezeguet gündemimizde yok' açıklaması geldi.

    'HABER BEKLE'
    G.Saray'ın, 'nın ardından tatile çıkan Trezeguet'ye, "Sen tatilini yap, bizden bekle. Bonservis konusunu çözünce bu işi bitireceğiz" garantisi verdiği ileri sürüldü. Mısırlı sol açığın, İnter'in teklifini de için aldığı belirtildi.

    1. 3.7.2018
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