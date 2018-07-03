Galatasaray, Alanyaspor'dan Emre Akbaba ile anlaştı
Alanyaspor’un eski hocası Erhan Altın, “Aldığım istihbarata göre Emre Akbaba, G.Saray ile anlaştı. Bu transfere oldu diyebiliriz” diye konuştu
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Emre Akbaba ile ilgili flaş bir iddia geldi.
Alanyaspor'un eski teknik direktörü Erhan Altın, genç yıldızın Galatasaray'la anlaştığını açıkladı. Radyospor'a konuşan Altın, "Emre Akbaba ile görüşmem olmadı.
Kendisi şu anda tatilde. Galatasaray gibi Beşiktaş da Emre'yi çok istiyor. Aldığım istihbarat Emre Akbaba'nın Galatasaray ile anlaştığı yönünde. Bu transfer oldu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Emre Akbaba için sarı-kırmızılı takımın, Alanyaspor'a bir miktar para ile takas olarak bir ya da iki oyuncu vereceği ileri sürüldü.
- 3.7.2018
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Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
Galatasaray, Alanyaspor'dan Emre Akbaba ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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