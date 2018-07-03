Galatasaray, Alanyaspor'dan Emre Akbaba ile anlaştı

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Emre Akbaba ile ilgili flaş bir iddia geldi.



Alanyaspor'un eski teknik direktörü Erhan Altın, genç yıldızın Galatasaray'la anlaştığını açıkladı. Radyospor'a konuşan Altın, "Emre Akbaba ile görüşmem olmadı.



Kendisi şu anda tatilde. Galatasaray gibi Beşiktaş da Emre'yi çok istiyor. Aldığım istihbarat Emre Akbaba'nın Galatasaray ile anlaştığı yönünde. Bu transfer oldu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.



Emre Akbaba için sarı-kırmızılı takımın, Alanyaspor'a bir miktar para ile takas olarak bir ya da iki oyuncu vereceği ileri sürüldü.