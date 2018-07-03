Çin'den Maicon'a teklif – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'den 'a teklif

    <a href="/index/cin?id=dde0f282-d7ed-42c5-bde8-84bbd49df906" class="" rel="tag">Çin</a>'den <a href="/index/maicon?id=3e9ead86-725c-4730-b5f3-23a014207cbe" class="" rel="tag">Maicon</a>'a teklif

    'da 'in kadroda düşünmediği 'a 'den gelen teklif yönetim tarafından az bulundu.

    'da 'in takımda düşünmediği 'a kulüplerinden Jiangsu Suning ve Henan Jianye'nin transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Bu oyuncuyu 7 milyon Euro'ya alan Yönetimi'nin 'u en az bu rakama satmayı planladığı ortaya çıktı. Ancak iki kulübün yaptığı teklifin 4 milyon Euro'yu geçmemesi nedeniyle yönetim kulüplerine cevap vermedi.
    1. 3.7.2018 09:25
    2. Güncelleme: 3.7.2018 10:54
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