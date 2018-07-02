Toprak için öncelik sözü – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
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    Toprak için öncelik sözü

    Toprak için öncelik sözü
    Stopere adı geçen için Dortmund Teknik Direktörü Stöger'in kararı kamptan sonra vereceği bildirildi. Alman ekibinin, savunmaya Diallo'dan sonra Benatia'yı da alması halinde Toprak'ı gönderebileceği belirtiliyor. 'ın Ömer için Dortmund'dan öncelik sözü aldığı iddia edildi.
    1. 2.7.2018
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