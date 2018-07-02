Muslera: Hayal kurmaya devam – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Muslera: Hayal kurmaya devam

    Muslera: Hayal kurmaya devam
    Portekiz'i 2-1 yenerek 'nda çeyrek finale yükselen Uruguay'ın kalecisi hayal kurmaya devam edeceklerini söyledi. Nando, "Şu ana kadar yaptığımız şeyden memnunuz ama daha fazlasını da yapabileceğimizi biliyoruz. Bunu 'ya karşı gerçekleştirmeye çalışacağız" diye konuştu.
    1. 2.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muslera: Hayal kurmaya devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN