Laxalt, Benfica yolunda – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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HEPSİ
    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , yolunda

    Laxalt, Benfica yolunda
    'ın gözdelerinden Diego , 'ya yeşil ışık yaktı. 'nda sergilediği performansla piyasasını yükselten Uruguaylı sol kanat, " menajerim ilgileniyor. Benfica büyük bir takım. Orada oynamak istemiyorum diyemem. Ancak önceliğim Uruguay ve Dünya Kupası" dedi. Laxalt'ın bonservisi Genoa'da bulunuyor.
    1. 2.7.2018
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