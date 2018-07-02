Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günü çift antrenmanla geçirdi
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antremanların sabah bölümünde topla teknik çalışmalar, akşam bölümünde ise dayanıklılık çalışmaları üzerinde durulduğu aktarıldı.
Sarı-kırmızılı ekipte, sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçirilen Maicon Roque ve Fernando Reges'in, her iki antrenmanda da takımla çalışmalara katıldığı belirtildi.
Öte yandan, Tolga Ciğerci'nin bugünkü idmanlara da çıkmadığı ifade edildi.
Galatasaray, yarın akşam saatlerinde gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 2.7.2018 18:40
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Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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