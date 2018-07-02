Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'da hazırlıkları

    Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

    Futbol Takımı, hazırlıkları kapsamında günü çift antrenmanla geçirdi

    Teknik direktör yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antremanların sabah bölümünde topla teknik çalışmalar, akşam bölümünde ise dayanıklılık çalışmaları üzerinde durulduğu aktarıldı.

    Sarı-kırmızılı ekipte, sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçirilen Maicon Roque ve Reges'in, her iki antrenmanda da takımla çalışmalara katıldığı belirtildi.

    Öte yandan, 'nin bugünkü idmanlara da çıkmadığı ifade edildi.

    , yarın akşam saatlerinde gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 2.7.2018 18:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN