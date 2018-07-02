Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antremanların sabah bölümünde topla teknik çalışmalar, akşam bölümünde ise dayanıklılık çalışmaları üzerinde durulduğu aktarıldı.



Sarı-kırmızılı ekipte, sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçirilen Maicon Roque ve Fernando Reges'in, her iki antrenmanda da takımla çalışmalara katıldığı belirtildi.

Öte yandan, Tolga Ciğerci'nin bugünkü idmanlara da çıkmadığı ifade edildi.

Galatasaray, yarın akşam saatlerinde gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.