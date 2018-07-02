Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Oktay Mahmuti'nin ayrılacağını açıkladı! – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Başkanı , 'nin ayrılacağını açıkladı!

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Oktay Mahmuti'nin ayrılacağını açıkladı!

    'da sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı.

    'nin verilen bütçe doğrultusunda istediği kadroyu kuramadığı için 'dan ayrıldığı ortaya çıktı.

    Galatasaray Başkanı konuyla ilgili olarak "Oktay Mahmuti Galatasaray'dan ayrılacağını bugün bize bildirdi" açıklamasını yaptı.

    1. 2.7.2018 18:34
    2. Güncelleme: 2.7.2018 19:00
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