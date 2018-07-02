Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Oktay Mahmuti'nin ayrılacağını açıkladı!
Galatasaray'da Oktay Mahmuti sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı.
Oktay Mahmuti'nin verilen bütçe doğrultusunda istediği kadroyu kuramadığı için Galatasaray'dan ayrıldığı ortaya çıktı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz konuyla ilgili olarak "Oktay Mahmuti Galatasaray'dan ayrılacağını bugün bize bildirdi" açıklamasını yaptı.
- 2.7.2018 18:34
- Güncelleme: 2.7.2018 19:00
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Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Oktay Mahmuti'nin ayrılacağını açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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