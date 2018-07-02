Elden kaçan 'Altın Çocuk' – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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HEPSİ
    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Elden kaçan ''

    Elden kaçan 'Altın Çocuk'
    İtalya'da Tuttosport gazetesinin kurduğu Avrupa'daki genç oyunculara verilen Golden Boy () ödülü adayları açıklandı. G.Saray'ın N'Diaye transferinde Osmanlı'ya verdiği 19 yaşındaki de listede. Ayrıca 'dan Abdülkadir Ömür ve Marsilya'dan Yusuf Sarı da var.
    1. 2.7.2018
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