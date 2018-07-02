Çizme’den Bacca iddiası – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Çizme’den iddiası

    Çizme’den <a href="/index/bacca?id=4c6c6eb5-148f-4c7a-8912-215c7b815837" class="" rel="tag">Bacca</a> iddiası
    İtalyan basını, 'ın Kolombiyalı forveti Carlos ile 'den ve 'un da ilgilendiğini yazdı. 31 yaşındaki golcüyü geçen sezon kiralayan Villarreal'in bonservisi için 8 milyon euro teklif ettiği ancak 'ın kabul etmediği vurgulandı. ve , 'yı kiralamak istiyor.
    1. 2.7.2018
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