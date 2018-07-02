Çift idman yaptılar – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Çift idman yaptılar

    Çift idman yaptılar
    , hazırlıklarına dün 'nde gerçekleştirilen çift antrenmanla devam etti. , antrenmanlarda yer almadı. Oyuncular toplu ve topsuz çalışma gerçekleştirip, koşu yaptı. Sarı-kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarına bugün tesislerde yapacağı idmanla devam edecek. Aslan haftaya yurt dışı kampına gidecek.
    1. 2.7.2018
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