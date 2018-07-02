Cavanda KAP’a kaldı! – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    KAP’a kaldı!

    <a href="/index/cavanda?id=112f3066-b4e2-425b-ba62-d80ca1d48e00" class="" rel="tag">Cavanda</a> KAP’a kaldı!

    Luis Pedro 'nın Standard Liege'e transferi sonuçlanmak üzere...

    Belçikalı oyuncu önceki gün Nancy ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başladı. Standard'ın ile 1.2 milyon euro'ya anlaştığı, transferin birkaç gün içinde açıklanacağı belirtiliyor. 27 yaşındaki geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Liege'de 33 maçta 1 gol, 1 asist üretmişti.
    1. 2.7.2018
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