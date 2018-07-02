Bennaccer teklifi masada – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Bennaccer teklifi masada

    Bennaccer teklifi masada
    'da yerel olarak yayınlanan Il Tirreno gazetesi 'ın için teklifinin 'nin masasında durmaya devam ettiğini yazdı. Atalanta'nın da Krunic için teklif yaptığı ortamda, Empoli'nin iki oyuncusundan en azından birini kadroda tutmak istediği hatırlatıldı.
    1. 2.7.2018
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