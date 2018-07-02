36’lık Baros uzattı – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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HEPSİ
    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    36’lık Baros uzattı

    36’lık Baros uzattı
    , Banik Ostrava ile sözleşmesini 1 yıl uzattı. 36 yaşındaki efsane forvet, geçen sezon Çek 1. Ligi'nde 25 maçta 9 gol atarak formundan bir şey kaybetmediğini göstermişti. Baros, 2008-13 arası forma giydiği Galatasaray'da 101 lig maçında 50 kez fileleri havalandırdı.
    1. 2.7.2018
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