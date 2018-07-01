Galatasaray'ın solu tekrar Nagatomo'ya emanet

Transfer atağını sürdüren Galatasaray, Muğdat ve Donk'un ardından Yuto Nagatomo'yu da renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı ekip, ocak ayında İnter'den kiraladığı Japon oyuncunun bonservisini alarak, 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Nagatomo'nun kulübü İnter'e 2.5 milyon euro ödeneceği belirtilirken, oyuncuya ise her sezon için 2 milyon euro sabit transfer ücreti verileceği duyuruldu.



3 ASİSTLİK KATKI

31 yaşındaki Nagatomo, Süper Lig'in ikinci yarısında 15 maçta forma giyerken, yaptığı 3 asist ve sol bekte sergilediği mücadeleci futbolla şampiyonluğa önemli katkıda bulunmuştu. Dünya Kupası'nda forma giyen Nagatomo'lu Japonya, gruptan çıkarak ikinci tura adını yazdırmıştı. Tecrübeli futbolcu, kupa sonrası tatilini de yaptıktan sonra takıma dahil olacak.



YENİDEN HOŞGELDİN

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından Nagatomo'ya 'Hoş geldin' dedi. Japon oyuncunun, Samuray karikatürlü bir fotoğrafı paylaşılarak, "Sol taraf sana emanet. Galatasaray'a yeniden hoş geldin. Birlikte nice şampiyonluklara en sevdiğimiz Japon" denildi.



İNTER'DEN TEŞEKKÜR

İnter Kulübü de Nagatomo'nun bonservisinin Galatasaray'a verildiğini duyurdu. Resmi sitesinden bir açıklama yapan İtalyan ekibi, Japon oyuncunun önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı takımda forma giyeceğini vurgularken, hizmetleri için teşekkür etti.



GÜNLERİ SAYIYORUM

Yuto Nagatomo, transferi sonrası sosyal medyadan, "Geldiğim günden beri bana kucak açan tüm Galatasaray ailesine verdikleri eşsiz destek için teşekkür ederim. Bundan sonra yeni bir sayfada tekrar beraberiz. Çok mutluyum. Sizlerle yeniden buluşmak için günleri sayıyorum" mesajını gönderdi.



TARAFTARI COŞTURDU

Nagatomo'nun kadroda tutulması, taraftarlar arasında da büyük sevinç yarattı. Sosyal medyada Japon oyuncunun şampiyonluk kutlamalarındaki görüntüleri paylaşılırken, yapılan yorumlarda sol bekte artık sorun yaşanmayacağı belirtildi.