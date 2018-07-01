Galatasaray'da Tarım Çamdal'ın ücretine zam! Yasin Öztekin karar aşamasında...
Eskişehirspor'dan dört yıl önce 4 milyon 750 bin euro'ya transfer edilen Tarık Çamdal takımdan ayrılmazsa bu sezon 107 bin euro artışla 1 milyon 605 euro garanti ücret alacak.
Eskişehirspor'dan dört yıl önce 4 milyon 750 bin euro'ya transfer edilen Tarık Çamdal takımdan ayrılmazsa bu sezon 107 bin euro artışla 1 milyon 605 euro garanti ücret alacak. 27 yaşındaki oyuncu ile yapılan kontrat gereği her yıl ücreti artıyor... Yönetim, Çamdal'a 'kulüp bul' diyor ancak bu parayı hiçbir takım vermediği için gitmesi beklenmiyor.
YASİN KARAR AŞAMASINDA
Galatasaray ile sözleşmesi biten Yasin Öztekin yol ayrımında... Beşiktaş'ın yanı sıra İspanyol ekipleri ile temasta olan tecrübeli oyuncuya sarı-kırmızılı kulübün de bir teklif sunduğu ve 'Karar senin' dediği öğrenildi.
- 1.7.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Galatasaray'da Tarım Çamdal'ın ücretine zam! Yasin Öztekin karar aşamasında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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