Galatasaray'da Tarım Çamdal'ın ücretine zam! Yasin Öztekin karar aşamasında... – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'da Tarım Çamdal'ın ücretine zam! karar aşamasında...

    Galatasaray'da Tarım Çamdal'ın ücretine zam! Yasin Öztekin karar aşamasında...

    'dan dört yıl önce 4 milyon 750 bin euro'ya transfer edilen takımdan ayrılmazsa bu sezon 107 bin euro artışla 1 milyon 605 euro garanti ücret alacak.

    'dan dört yıl önce 4 milyon 750 bin euro'ya transfer edilen takımdan ayrılmazsa bu sezon 107 bin euro artışla 1 milyon 605 euro garanti ücret alacak. 27 yaşındaki oyuncu ile yapılan kontrat gereği her yıl ücreti artıyor... Yönetim, Çamdal'a 'kulüp bul' diyor ancak bu parayı hiçbir takım vermediği için gitmesi beklenmiyor.

    YASİN KARAR AŞAMASINDA
    ile sözleşmesi biten yol ayrımında... 'ın yanı sıra İspanyol ekipleri ile temasta olan tecrübeli oyuncuya sarı-kırmızılı kulübün de bir teklif sunduğu ve 'Karar senin' dediği öğrenildi.

    1. 1.7.2018
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