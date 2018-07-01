Galatasaray Trezeguet ve Samuel Bastien'i elden kaçırdı

Galatasaray'ın da istediği Kasımpaşa'lı Trezeguet, İnter'e transferinin bitmek üzere olduğunu açıkladı. La Gazzetta dello Sport gazetesine özel bir röportaj veren Mısırlı oyuncu, "Büyük ihtimalle Inter'e geleceğim. Sonrasında da Parma'ya gideceğim. Bir yıllık kiralama olacak. Yani oynayabileceğim" ifadelerini kullandı. Galatasaray, serbest kalma bedeli 5 milyon euro olan 23 yaşındaki oyuncu için Kasımpaşa'ya kiralama teklifi yapmış ancak kabul görmemişti.



LİEGE'İN PROJESİ DAHA GÜZELDİ

Standard Liege'e transfer olan Samuel Bastien'den Galatasaray açıklaması geldi. Genç oyuncu, "Beni Everton, Galatasaray, Aston Villa ve Nice de istemişti ama en güzel proje Standart Liege'inkiydi. Bu yüzden burayı tercih ettim" dedi. 21 yaşındaki ön libero için Liege, Chievo'ya 3 milyon euro ödedi.