Galatasaray Trezeguet ve Samuel Bastien'i elden kaçırdı – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Trezeguet ve 'i elden kaçırdı

    Galatasaray Trezeguet ve Samuel Bastien'i elden kaçırdı

    Paşa’nın yıldızı, İnter’e olup, ’da kiralık oynayacağını söyledi

    'ın da istediği 'lı Trezeguet, İnter'e transferinin bitmek üzere olduğunu açıkladı. La Gazzetta dello Sport gazetesine özel bir röportaj veren Mısırlı oyuncu, "Büyük ihtimalle 'e geleceğim. Sonrasında da 'ya gideceğim. Bir yıllık kiralama olacak. Yani oynayabileceğim" ifadelerini kullandı. Galatasaray, serbest kalma bedeli 5 milyon euro olan 23 yaşındaki oyuncu için Kasımpaşa'ya kiralama teklifi yapmış ancak kabul görmemişti.

    LİEGE'İN PROJESİ DAHA GÜZELDİ
    Standard Liege'e olan 'den Galatasaray açıklaması geldi. Genç oyuncu, "Beni Everton, Galatasaray, ve Nice de istemişti ama en güzel proje 'inkiydi. Bu yüzden burayı tercih ettim" dedi. 21 yaşındaki ön libero için Liege, Chievo'ya 3 milyon euro ödedi.

    1. 1.7.2018
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