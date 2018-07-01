Galatasaray Trezeguet ve Samuel Bastien'i elden kaçırdı
Paşa’nın yıldızı, İnter’e transfer olup, Parma’da kiralık oynayacağını söyledi
Galatasaray'ın da istediği Kasımpaşa'lı Trezeguet, İnter'e transferinin bitmek üzere olduğunu açıkladı. La Gazzetta dello Sport gazetesine özel bir röportaj veren Mısırlı oyuncu, "Büyük ihtimalle Inter'e geleceğim. Sonrasında da Parma'ya gideceğim. Bir yıllık kiralama olacak. Yani oynayabileceğim" ifadelerini kullandı. Galatasaray, serbest kalma bedeli 5 milyon euro olan 23 yaşındaki oyuncu için Kasımpaşa'ya kiralama teklifi yapmış ancak kabul görmemişti.
LİEGE'İN PROJESİ DAHA GÜZELDİ
Standard Liege'e transfer olan Samuel Bastien'den Galatasaray açıklaması geldi. Genç oyuncu, "Beni Everton, Galatasaray, Aston Villa ve Nice de istemişti ama en güzel proje Standart Liege'inkiydi. Bu yüzden burayı tercih ettim" dedi. 21 yaşındaki ön libero için Liege, Chievo'ya 3 milyon euro ödedi.
- 1.7.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Galatasaray Trezeguet ve Samuel Bastien'i elden kaçırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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