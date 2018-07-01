Ryan Donk, Ryan Donk Galatasaray,
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    taraftarı 'un yeni sözleşmesine tepki gösterdi

    Galatasaray taraftarı Ryan Donk'un yeni sözleşmesine tepki gösterdi

    Sözleşmesi 1+1 yıl yenilenen 'a 1 milyon 895 bin euro garanti ücret verilmesi tartışma çıkardı.

    32 yaşındaki Hollandalı oyuncuya, FFP kısıtlaması varken böyle sözleşme yapılmasına kızan taraftarlar, 'Donk'a Avrupa'da bu paranın yarısını verecek kulüp çıkar mı?' diye sordular. Donk, 21 maç oynarsa 200 bin euro da prim kazanacak.
    1. 1.7.2018
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