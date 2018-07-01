Galatasaray taraftarı Ryan Donk'un yeni sözleşmesine tepki gösterdi

Sözleşmesi 1+1 yıl yenilenen Ryan Donk'a 1 milyon 895 bin euro garanti ücret verilmesi tartışma çıkardı.

32 yaşındaki Hollandalı oyuncuya, FFP kısıtlaması varken böyle sözleşme yapılmasına kızan taraftarlar, 'Donk'a Avrupa'da bu paranın yarısını verecek kulüp çıkar mı?' diye sordular. Donk, 21 maç oynarsa 200 bin euro da prim kazanacak.