Fatih Terim'den Galatasaraylı oyunculara çift mesai – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'den Galatasaraylı oyunculara çift mesai

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'den Galatasaraylı oyunculara çift mesai

    hazırlıkları sürüyor. Sarıkırmızılılar, üçüncü günde çift antrenmana geçti.

    hazırlıkları sürüyor. Sarıkırmızılılar, üçüncü günde çift antrenmana geçti. 'nde sabah önce topla çalışılırken, daha sonra kondisyon ağırlıklı organizasyonlar gerçekleştirildi. Akşam da kuvvet ve topla dayanıklılık çalışmaları uygulandığı bildirildi. Teknik direktör 'in yönettiği basına kapalı antrenmanlarda oyuncuların hırslı ve neşeli oldukları gözlendi.

    1. 1.7.2018
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