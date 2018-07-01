Yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarıkırmızılılar, üçüncü günde çift antrenmana geçti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah önce topla çalışılırken, daha sonra kondisyon ağırlıklı organizasyonlar gerçekleştirildi. Akşam da kuvvet ve topla dayanıklılık çalışmaları uygulandığı bildirildi. Teknik direktör Fatih Terim'in yönettiği basına kapalı antrenmanlarda oyuncuların hırslı ve neşeli oldukları gözlendi.

