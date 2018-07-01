Denayer’de yine rötar – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’de yine rötar

    Denayer’de yine rötar

    Cimbom yeniden kiralamak istediği Jason için Manchester City'den beklediği yanıtı henüz alamadı

    İngiliz ekibi, Belçikalı stoperi artık bonservis bedeli ile satmak istiyor. Aslan'ın umudu ise Denayer'in G.Saray'a gelmek istemesi. Görüşmeler sürüyor. Transfer olursa yine rötarlı gerçekleşecek.

    1. 1.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denayer’de yine rötar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN