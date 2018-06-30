Sevilla'dan Galatasaray'a geri gelen Carole: Eve döndüm

Sevilla'dan geri dönerek çalışmalara başlayan Lionel Carole, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. İdmandan bir fotoğrafın yanına, "Eve döndüm. G.Saray ailesi" yazan Fransız sol bekin takımda kalıp kalmayacağına Fatih Terim karar verecek. 27 yaşındaki Carole'un 1 yıl daha sözleşmesi var.





