Sevilla'dan Galatasaray'a geri gelen Carole: Eve döndüm – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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HEPSİ
    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'dan 'a geri gelen Carole: Eve döndüm

    Sevilla'dan Galatasaray'a geri gelen Carole: Eve döndüm

    'dan geri dönerek çalışmalara başlayan , hesabından bir mesaj paylaştı.

    'dan geri dönerek çalışmalara başlayan , hesabından bir mesaj paylaştı. İdmandan bir fotoğrafın yanına, "Eve döndüm. G.Saray ailesi" yazan Fransız sol bekin takımda kalıp kalmayacağına karar verecek. 27 yaşındaki Carole'un 1 yıl daha sözleşmesi var.


    1. 30.6.2018
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