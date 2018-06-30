Sevilla'dan Galatasaray'a geri gelen Carole: Eve döndüm
Sevilla'dan geri dönerek çalışmalara başlayan Lionel Carole, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Sevilla'dan geri dönerek çalışmalara başlayan Lionel Carole, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. İdmandan bir fotoğrafın yanına, "Eve döndüm. G.Saray ailesi" yazan Fransız sol bekin takımda kalıp kalmayacağına Fatih Terim karar verecek. 27 yaşındaki Carole'un 1 yıl daha sözleşmesi var.
- 30.6.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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