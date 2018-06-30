Serkan Kırıntılı Konyaspor'un teklifini reddetti! Galatasaray tekrar devrede...

Serkan Kırıntılı, Konyaspor'un yıllık 3 milyon TL'lik yeni kontrat teklifini geri çevirdi. Bir yıl daha mukavelesi olan kaleci daha önce alacaklarına karşılık bonservisini istemişti. Serkan'ın Aslan'a gelmek istediği belirtiliyor.



CİMBOM DEVREDE

Kontratı biten Eray İşcan'ın yerine kaleci arayan Cimbom, Serkan Kırıntılı için beklemede. Yönetimin, bonservis sorununu halletmesi halinde Kırıntılı için devreye girip, bu transferi bitireceği ifade edildi.