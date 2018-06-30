Serkan Kırıntılı Konyaspor'un teklifini reddetti! Galatasaray tekrar devrede... – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'un teklifini reddetti! tekrar devrede...

    Serkan Kırıntılı Konyaspor'un teklifini reddetti! Galatasaray tekrar devrede...

    , 'un yıllık 3 milyon TL'lik yeni kontrat teklifini geri çevirdi.

    , 'un yıllık 3 milyon TL'lik yeni kontrat teklifini geri çevirdi. Bir yıl daha mukavelesi olan kaleci daha önce alacaklarına karşılık bonservisini istemişti. Serkan'ın Aslan'a gelmek istediği belirtiliyor.

    CİMBOM DEVREDE
    Kontratı biten 'ın yerine kaleci arayan Cimbom, Serkan Kırıntılı için beklemede. Yönetimin, bonservis sorununu halletmesi halinde Kırıntılı için devreye girip, bu transferi bitireceği ifade edildi.

    1. 30.6.2018
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