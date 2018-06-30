Serkan Kırıntılı Konyaspor'un teklifini reddetti! Galatasaray tekrar devrede...
Serkan Kırıntılı, Konyaspor'un yıllık 3 milyon TL'lik yeni kontrat teklifini geri çevirdi.
Serkan Kırıntılı, Konyaspor'un yıllık 3 milyon TL'lik yeni kontrat teklifini geri çevirdi. Bir yıl daha mukavelesi olan kaleci daha önce alacaklarına karşılık bonservisini istemişti. Serkan'ın Aslan'a gelmek istediği belirtiliyor.
CİMBOM DEVREDE
Kontratı biten Eray İşcan'ın yerine kaleci arayan Cimbom, Serkan Kırıntılı için beklemede. Yönetimin, bonservis sorununu halletmesi halinde Kırıntılı için devreye girip, bu transferi bitireceği ifade edildi.
- 30.6.2018
-
Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
-
Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
-
Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Serkan Kırıntılı Konyaspor'un teklifini reddetti! Galatasaray tekrar devrede... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.